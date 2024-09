Les Tables Gourmandes : célébrons ensemble le patrimoine culinaire réunionnais

À l’occasion de la Fête de la Gastronomie, la Cinor en partenariat avec la ville de Saint-Denis et l’UMIH, invitent la population à participer à la toute première édition des Tables Gourmandes. Un rendez-vous populaire à la rencontre des chefs/es et des professionnels de la restauration. Une occasion unique de célébrer ensemble le savoir-faire, la qualité et la diversité de l’offre culinaire du Territoire Nord de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Du 26 au 29 septembre 2024 : venez profiter des menus découverte à prix accessibles, spécialement préparés par les restaurateurs locaux pour mettre en valeur la richesse et l’authenticité des saveurs de La Réunion. Tous au resto pour célébrer ensemble cette fête gourmande !

Et le samedi 28 septembre 2024 : balades gourmandes, terrasses éphémères, animations musicales dégustations.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.lestablesgourmandes.re