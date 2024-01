La Route du littoral ouverte en mode basculée, des axes routiers toujours fermés

Les travaux de dégagement et de nettoyage sont toujours en cours sur la majorité des routes de l’île. La plus grande prudence est recommandée, à l’approche des agents, et sur les routes toujours obstruées. La RN1 Route du Littoral est ouverte en mode basculée sur les voies de la chaussée côté mer avec 1 voie vers l’Ouest et 2 voies vers le Nord. (Photo NRL secteur grande chaloupe , photo Sly imazpress)

A noter que certains axes routiers restent fermés à la circulation, tels que :

Sur le réseau national :

RN5 Route de Cilaos

RN1A St Paul Cap Lahoussaye

RN3 entre le Pont Payet et la Plaine des Cafres

RN2002 Bras Panon, secteur Cimetière

RN2 St Joseph secteur Girofle

Sur le réseau départemental :

RD32 Route de la Plaine des Grègue à St Joseph au PR 7+250

RD47 Route de Champ Borne à St André au PR 11

Intersection RD6/RD9 à St Paul

Fin de la RD9 Route de Montée Panon à St Paul

RD70 Route de Bois Court au Tampon au PR 2+600

RD31 Route de Petite Ile au PR 0+150

RD27 Route de Bras Pontho au Tampon au PR 13+950

RD63 et 63B Route de Bellevue à Ste Suzanne au PR 0+200

RD41 Route de la Montagne à St Denis du PR 17+800 au PR 20+300

RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon au PR 16

RD42 Route de Bellepierre à St Denis aux PR6 et 6+200

RD3 Route Hubert Delisle, nombreux secteurs de l’Ouest au Sud.