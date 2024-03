Lutte contre les espèces invasives : lancement du label "prezerv sat nou nana"

Ce mardi 12 mars 2024, le Département en association avec le groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) lancent un nouveau label "prezerv sat nou nana". Un complément au plan opérationnel de lutte contre les espèces invasives pour préserver la biodiversité de La Réunion financé à 100% par l'État (Photo : www.imazpress.com)

"Selon les chiffres de l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN) paru en novembre dernier 41% des espèces indigènes sont en danger contre 30% en 2010", déclare Camille Clain vice-présidente du Département déléguée au développement durable et à l'environnement.

Elle alerte la population : "notre territoire est en alerte rouge et il faut agir pour la freiner prolifération d'espèces invasives". Pour faire face à ces problèmes, le Département porte pour le groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR), un plan de lutte contre les espèces invasives, entièrement financé par l'État.

Pour cela, une communication massive est mise en place. La présidente de séance l'explique : "il faut harmoniser les messages et supports de ce projet et pour cela il y a le label "prezerv sat nou nana" pour pouvoir sensibiliser la population". Regardez

"En 350 ans d'histoire de l'île, 70% des milieux naturels de La Réunion ont disparus", affirme Emmanuel Braun directeur adjoint de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL). Une perte qui s'explique de par le climat de La Réunion, humide et tropical, propice au développement des espèces invasives.

"Ça fait très longtemps que les acteurs sont mobilisés pour répondre au problème d'invasion et des actions ont été mises en place, malheureusement il reste encore des marges de progrès à faire", le rappelle-t-il. Il ajoute : "il faut agir concrètement pour préserver les milieux naturels et je fais le souhait que cette lutte sensibilise toutes les tranches d'âge pour préserver le zarlor réunionnais". Regardez

"Ce label prezerv sat nou nana est une volonté collective de travailler ensemble, un souhait exprimé depuis 2021 par les membres du GEIR", confie Cédric Anamoutou chargé de communication du plan opérationnel de lutte contre les invasives (POLI) au Département. Le maître-mot de cette opération : communiquer sous une seule couleur avec un langage commun.

"Les Réunionnais font difficilement la différence entre endémique et invasive", souligne le chargé de communication. C'est pourquoi cette campagne repose sur un constat : "il faut faire entrer espèce invasive dans l'esprit des Réunionnais et ensuite montrer l'impact positif de la maitrise de ces espèces", affirme ce dernier. Et cela à travers un outil original : une mascotte invasive. Regardez

"Les espèces invasives c'est comme le cancer, il faut les prendre à temps sinon ça détruit tout", avoue Christian Léger président de la société d'études ornithologique de La Réunion (SEOR). Il ajoute : "certaines espèces ont été introduites il y a 150 ans parce qu'elles étaient jolies, chantaient bien où chassaient des nuisibles, mais ce plus le cas et si on veut s'en débarrasser il faut oublier ces qualités".

Parmi les espèces invasives, sept sont éligibles à l'abattage : le tuliper du Gabon, le grevillaire rouge, l'arbre pieuvre, le tamarin de printemps à petites fleurs, l'arbre des fourmis, l'acacia mangium, le robinier faux acacia. Regardez

La campagne de communication débutera dès ce jeudi 14 mars 2024 avec la diffusion de la publicité à la télévision.

cn/www.imazpress.com