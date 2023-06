Lutte pour les savoir fondamentaux : la Région lance le dispositif "LespassClés"

Lancée en janvier 2023, la Région Réunion signe officiellement ce jeudi 8 juin plusieurs conventions du dispositif "LespassClés". Un dispositif visant à contribuer à élever le niveau de formation générale des adultes de plus de 16 ans et renforcer la lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme. On le rappelle, à La Réunion plus de 100.000 Réunionnais ne savent toujours pas lire et écrire. Et ces chiffres n'ont pas bougé depuis plusieurs années. (Photo illetrisme photo RB imazpress )

Le dispositif "LespassClés" s'inscrit dans le cadre du Plan régional pour la maîtrise des compétences clés (PR2C) élaboré et mis en œuvre par la Région et les nombreux partenaires en 2022.

Quelles sont ces compétences clés ? Les compétences en lecture, écriture, multilingues, mathématiques, sciences, personnelles et sociales, citoyennes et entrepreneuriales.

Pour qui ? Pour tout jeune de plus de 16 ans (père, mère, demandeur d'emploi, retraités, jeune en insertion, allocataire…)

Pour l'heure, il est déployé dans quatre communes : Saint-Joseph, Saint-André, L'Entre-Deux et Cilaos. Un dispositif testé jusqu'en décembre 2023.

Une fois le test effectué, un bilan sera fait. Ce projet d'expérimentation permettra de concevoir un dispositif d'apprentissage des compétences clés. Le dispositif ainsi retenu sera destiné à être à terme mis en œuvre dans les 24 communes.

- Accompagner les Réunionnais -

L'objectif de ce dispositif est d'accompagner au mieux chaque Réunionnais.e vers l'autonomie et l'épanouissement au quotidien.

"L'éducation et la formation sont au cœur des priorités de notre mandature régionale", indique Huguette Bello. "Ce sont les leviers les plus puissant de développement économique et humain", ajoute-t-elle.

"Le combat pour la maîtrise des savoirs de bases et des compétences clés, s'inscrit dans cette priorité."

Et donc, "face à la persistance d'une situation sociale difficile où près de 40% des Réunionnais vivent en deçà du seuil de pauvreté, la maîtrise des savoirs de base revêt un enjeu fondamentale", note Huguette Bello. "Chaque Réunionnais doit pouvoir maîtrise la lecture, l'écriture ou encore le clic, tant nous savons l'importance du numérique dans la vie de tous les jours", précise la présidente de Région.

"Si la réussite scolaire relève de l'école, la réussite éducative dépend d'une mobilisation bien plus large." "L'absence de maîtrise des savoirs de base est une réalité, elle nécessite ainsi de mieux connaître les différents publics afin d'agir au plus près des individus."

- Poser un regard bienveillant sur les publics concernés -

"Nous voulons aujourd'hui parler de savoir des bases, en lieu et place d'illettrisme", souligne Lorraine Nativel 2ème vice-présidente de la Région, dédiée aux compétences clés.

"Nomme les choses autrement c'est aussi poser un regard bienveillant sur ces publics", dit-elle. Des publics qui ont un besoin commun, acquérir des savoir de bases. Un public constitué de jeunes, des séniors, d'élèves ou encore de personne en recherche d'emploi.

"LespassClés" présente plusieurs avantages. La proximité avec la population, la pertinence et l'adaptation. "Porté par les communes, ce dispositif s'inscrit dans la durée", indique Lorraine Nativel.

Un dispositif porté par Monsieur Catherine, "LespassClés c'est un restaurant culturel, celui qui veut écrire peut venir, celui qui veut apprendre le numérique peut venir, celui qui veut monter son entreprise peut venir…"

- Quatre communes concernées -

Pour cette expérimentation, quatre communs ont été choisi.

La première, Cilaos. "On a une population locale avec des difficultés", note Jacques Técher. "À Cilaos a un taux d'échec scolaire le plus important de La Réunion, tout comme le taux de pauvreté", dit-il.

"Cette initiative de LespassClés tombe à point, elle correspond à un besoin et une attente de nos concitoyens."

Chloé Lefèvre a trouvé un travail dans une boutique comme vendeuse grâce au dispositif "LespassClés".

Autre commune, Saint-Joseph. "Se dessine devant nous, un ascenseur territorial", déclare Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph.

Troisième commune, l'Entre-Deux. "Il est possible de faire de la proximité une vraie clé de développement", déclare Chantal Grondin, vice-présidence du CCAS.

Eliane Calixte, est usagers de ce dispositif "LespassClés". "J'ai fait ma carrière dans l'administration où tout se faisait sur papier. Aujourd'hui je n'arrive pas à bien réaliser des démarches via les outils informatiques." Eliana c'est donc inscrite au dispositif afin d'avoir une certaine autonomie sur les différente

s plateformes administratives.

Dernière commune, Saint-André. "Fort du constat du taux d'illettrisme à La Réunion, la commune mise sur LespassClés pour favoriser la montée en compétence des publics en difficultés", souligne l'élue chargée de l'insertion.

116.000 Réunionnais seraient donc en situation d'illettrisme, soit 23 % de la population du territoire, indique l'Insee. Des chiffres qui datent de 2011. Aucune donnée plus récente n'existe. Aucune explication n'est donnée à cet absence sur un sujet pourtant fondamental en termes d'insertion et de respect de la dignité de chacun.

