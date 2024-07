Madagascar : Huguette Bello en visite à l’île Sainte-Marie

La présidente de Région, Huguette Bello s’est rendue à l’île Sainte-Marie à la rencontre des dirigeants et acteurs du tourisme et de la population de cette perle authentique de Madagascar. Au programme de cette visite officielle, la coopération entre les deux îles voisines sur plusieurs axes et des projets d’interconnectivité. Nous publions ci-dessous le communiqué.

C’est avec le festival des baleines en toile de fond, que la Présidente de la Région Réunion s’est longuement entretenue avec Joël Randiamandranto, ministre du Tourisme et de l’Artisanat de Madagascar, Berthy Ramdoo, président de l’Office du Tourisme et les hôteliers de l’île de charme. Objectif de cette visite officielle ? Renforcer les liens de coopération entre La Réunion et Nosy Boraha, nom malgache de l’île Sainte-Marie, historiquement attachée à la France.

"Il existe à Madagascar comme à La Réunion un inestimable capital culturel et humain. C’est cela que je suis venue dire aux Sainte-Mariens : assumons avec fidélité et fierté, l’héritage de nos civilisations et de nos Histoires. Mêlons nos génies et nos aspirations et mettons-les au service de nos peuples" a souligné Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion.

- Un programme de coopération de la zone Océan Indien -

La Réunion, désignée comme l’autorité de gestion du programme Interreg VI, cofinancé par l’Union Européenne, s’emploie à tisser des liens avec les pays voisins dans une logique de co- développement. Interreg prévoit des actions pour répondre aux enjeux globaux de l’environnement et du climat, de la santé, du développement de la recherche, de l’économie, de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes, ainsi que de la valorisation de nos patrimoines culturels.

Les pirates notamment s’inscrivent dans le patrimoine commun des deux îles et le projet d’un festival de la piraterie conjointement organisé à Saint-Paul et Nosy Boraha s’étudie pour mettre en lumière cet original pan d’histoire partagée. Un bon millier d’écumeurs des mers tels que le célèbre La Buse s’abritaient alternativement entre les deux terres. La présidente de la Région Réunion a découvert les vestiges et dernières résidences de ces forbans. Cette année à l’île Sainte-Marie, les trois premiers jours de novembre seront consacrés à un festival spécial forbans, mêlant spectacles, jeux et chasses aux trésors.

- Un tourisme durable pour la préservation d’une biodiversité exceptionnelle -

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat et le président du conseil d’administration de l’Office du Tourisme ont pu évoquer les atouts de l’île authentique. Sainte-Marie abrite 4 200 hectares de forêt humide et des écosystèmes marins remarquables. Lieu de reproduction des baleines à bosse, elle a été classée comme site prioritaire à protéger par l’État malgache. Et les 27 000 Sainte-Mariens se sont engagés dans un programme de préservation de leurs ressources essentielles en s’impliquant auprès d’ONG, dans la création d’une aire protégée terrestre et marine.

Les îliens s’engagent en effet, sur un suivi écologique participatif et contribuent à replanter les mangroves, surveiller l’état du lagon et développer l’écotourisme.

- Une ligne aérienne directe Réunion – Sainte-Marie, en question -

De tous les sujets de coopération abordés, entre formation dans la filière tourisme, échanges culturels et protection de l’environnement, le retour à une liaison aérienne directe entre les deux îles se révèle la préoccupation majeure des acteurs du développement de Nosy Boraha.

"Authentique, sécure, l’île nature multiplie les atouts pour séduire nos voisins de La Réunion qui retrouvent ici l’ambiance de La Réunion lontan conjuguée à un accueil touristique de haute qualité", explique Berthy Ramdoo, président du CA de l’Office du Tourisme de l’île Sainte- Marie.

"La population Sainte-Marienne, les structures hôtelières et l’Office du Tourisme s’enthousiasment à l’idée du retour de ces voyageurs qui représentaient 50 % des visiteurs avant la période Covid", souligne l’ambassadeur pour la reprise des vols directs depuis La Réunion.

Si aucune réponse formelle n’a pu être prononcée, la volonté de coopération affirmée devrait contribuer à ouvrir la voie d’un futur ensoleillé dans le ciel de l’île aux pirates...