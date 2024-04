Saint-Denis : la Sodiparc va améliorer la desserte du Marché de nuit

Ce samedi 6 avril 2024 a eu lieu le grand retour du marché de Nuit de Saint-Denis. Des milliers de personnes ont participé à cet événement festif. Mais "lors de cette soirée festive, des perturbations et des dysfonctionnements se sont fait ressentir, notamment au niveau de l’arrêt Hôtel de Ville de Saint-Denis. Ces problèmes ont été exacerbés par un plan Vigipirate renforcé et le grand afflux de visiteurs note la Sodiparc ce vendredi 12 janvier. "En tant qu’acteur responsable de la mobilité urbaine", cet organisme "tient à présenter ses excuses" aux usagers et s'engage "à modifier le dispositif de transport en commun pour les prochains Marchés de nuit". Nous publions ci-dessous le communiqué de la Sodiparc (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La reprise tant attendue et réussie du Marché de Nuit de la ville de Saint-Denis, événement emblématique, symbole de convivialité et de partage, a suscité l’enthousiasme et remporté un vif succès auprès du grand public.

Lors de cette soirée festive, des perturbations et des dysfonctionnements se sont fait ressentir, notamment au niveau de l’arrêt Hôtel de ville de Saint-Denis. Ces problèmes ont été exacerbés par un plan Vigipirate renforcé et le grand afflux de visiteurs.

En tant qu’acteur responsable de la mobilité urbaine, la Sodiparc tient à présenter ses excuses pour les désagréments rencontrés par les usagers lors de cet événement. Nous comprenons l’importance d’un dispositif de transport efficace et fiable, surtout dans le cadre de manifestations populaires telles que le Marché de Nuit.

Afin d’améliorer notre offre de service, la Sodiparc s’engage à modifier le dispositif de transport en commun pour les prochains Marchés de Nuit. Des mesures concrètes seront prises pour garantir une meilleure fluidité et une meilleure gestion des déplacements des participants.

Nous sommes déterminés à offrir à nos concitoyens et aux visiteurs un accès sûr et efficace aux transports en commun, tout en contribuant au succès et à la convivialité des événements emblématiques de la vie culturelle de Saint-Denis.