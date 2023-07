Saint-Pierre : grands chantiers en route dans plusieurs quartiers

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, était en visite officielle dans le sud de l'île ce jeudi 20 juillet 2023. Cette journée a été l'occasion de découvrir l'avancement des grands aménagements en cours sur le territoire de Saint-Pierre accompagné du maire, Michel Fontaine. Parmi les projets, la médiathèque et la cuisine centrale de Grand bois mais aussi le centre aquatique à Terre Sainte et la nouvelle placette de Basse Terre. (Photo sly/www.imazpress.com)

"Je voulais qu'ensemble avec la mairie on puisse regarder les réalisations qui se font à Saint-Pierre" a exprimé le préfet ce jeudi.

"C'est toujours beaucoup plus utile pour nous préfet et sous-préfet d'être accompagné des élus qui connaissent le terrain et qui savent de quoi la population a besoin et nous nous sommes là pour les accompagner" a-t-il poursuivi.

- Culture, alimentation et loisirs -

La visite a démarré à l'ancienne usine de Grand Bois où l'ouverture de la future médiathèque est en pleine préparation. À l'étage, un espace jeunesse et ados où les employés s'affairent pour référencer les 18.000 ouvrages prévus dans les étagères.

L'inauguration est prévue le vendredi 15 septembre juste avant les journées du patrimoine. Le nouvel espace culturel se prépare aussi pour les 10 ans du salon du livre Athéna qui accueillera en octobre des auteurs de renoms tels que Michel Bussi, Cynthia Fleury ou encore Frédéric Lenoir.

La médiathèque sera ouverte le dimanche après-midi et proposera des ateliers d'écriture tout au long de l'année. Le prêt des ouvrages et l'inscription y seront gratuits comme dans toutes les médiathèques de la ville depuis 2018.

Toujours à Grand Bois, le préfet a visité la nouvelle cuisine centrale qui ouvrira début octobre pour produire 10.000 repas par jour. L'État a participé à hauteur de 4 millions d'euros pour sa réalisation a précisé la préfecture.



Autre projet en cours à Saint-Pierre, le centre aqua loisir de Terre Sainte qui comportera trois bassins : sportifs, apprentissage et ludique. La première pierre avait été posée en octobre 2022 et le complexe devrait être terminé au premier trimestre 2024.

Dernière étape du tour des aménagements, la nouvelle placette de Basse Terre, nommée place plaisance par les habitants du quartier, qui va pouvoir accueillir des évènements culturels de proximité.

Tous ces aménagements ont été en partie financés par l'Europe et l'État a souligné Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre.

"La Réunion a de la chance d'avoir un niveau d'investissement public qui est très élevé, une partie de cet argent on le doit à l'Europe" a ajouté Jérôme Filippini à la fin de la visite.

- Pour la cohésion sociale -

"Je crois que la cohésion sociale se construit et se bâtit" a exposé Michel Fontaine qui met un point d'honneur à la réhabilitation de l'habitat et le développement d'équipements de proximité dans la commune du sud.

La liste des aménagements est encore longue, "il manquait un centre aquatique et une grande cuisine centrale c'est désormais chose faite mais il manque encore dans les quartiers des placettes" a-t-il développé.

Il a également évoqué un futur gymnase à la Ravine des Cabris.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com