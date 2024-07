Le Département : des collégiens à Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques

Ce mercredi 31 juillet 2024, l’heure est au décollage pour les jeunes du collège de l’Étang Saint-Paul. Ayant été sélectionnés pour passer le concours des Jeux olympiques et paralympiques de Paris face à 23 autres collèges – concours organisés par le Département - les lauréats vont s’envoler dès ce soir pour la capitale hexagonale. Une manière pour la collectivité de faire naître des vocations pour le sport de haut-niveau (Photo : sly/www.imazpress.com)

« Les Jeux Olympiques en France et à Paris c’est une fois tous les cent ans, il est donc très important de pouvoir vivre ces évènements comme si nous y étions tout proche », déclare Cyrille Melchior le président du Département de La Réunion. Il ajoute : « j’ai souhaité que les enfants de La Réunion puissent participer aux Jeux olympiques, c’est pourquoi nous avons organisé un concours à l’attention de tous les collèges de l’île ». Au total, 23 collèges ont été retenus pour participer à ce concours.

Chacun des établissements, parrainés par un sportif réunionnais ayant participé aux JO, ont dû choisir entre cinq thématiques pour noter les élèves. Parmi ces dernières ils avaient le choix entre :

- Sports et santé,

- Sport et outil d’inclusion,

- Sports de haut niveau,

- Sports et réussite éducative,

- Sports et développement durable.

Des thématiques auxquelles les élèves devaient répondre à travers des épreuves d’arts plastiques, de quizz, d’épreuves sportives et encore d’autres face à un jury de cinq personnes d’horizons divers.

Mais à la fin, un seul grand gagnant a été retenu : une classe de 5ème du collège de l’Étang Saint-Paul. C’est donc 12 filles et 12 garçons qui s’envolent pour la capitale hexagonale de Paris, pour assister aux jeux olympiques.

- Faire naître des vocation -

« Il n’est pas question de bénévolat pour les enfants mais ils seront spectateurs et profiteront pour découvrir différents sports », précise le président du Département. Cyrille Melchior espère « faire naître des vocations pour le sport de haut niveau ». Regardez

Une fois sur place les collégiens, en vacances, auront l’occasion d’aller voir quatre sports différents :

- Le football au parc des Princes

- Le skateboard au parc urbain de la Concorde

- L’athlétisme au stade de France

- Le volley de plage à la Tour Eiffel

Les élèves rentreront dans l’île le 7 août à un peu plus d’une semaine de la rentrée des écoles, l’occasion pour eux de partager avec leurs petits camarades de mémorables souvenirs de vacances.



cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com