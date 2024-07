Monument préféré des Français : un appel aux votes pour le Lazaret de la Grande Chaloupe

Ce vendredi 12 juillet 2024, le Département de La Réunion a tenu à appeler les Réunionnais à voter massivement pour le Lazaret de La Grande Chaloupe dans le cadre de la grande finale de l'édition 2024 du concours du Monument préféré des Français organisé par France 3. Un vote possible jusqu'au 24 juillet 2024. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Grâce à vos votes du premier tour, à votre mobilisation, le Lazaret de La Grande Chaloupe est sélectionné pour la grande finale de l’édition 2024 du concours du Monument préféré des Français (France 3). C’est déjà une belle reconnaissance pour notre site patrimonial.

Dès ce vendredi 12 juillet, le second tour est lancé ! Nous vous invitons à voter, et à faire voter, jusqu’au 24 juillet 2024.

Pour qu’à travers le Lazaret, La Réunion remporte cette compétition populaire d’envergure nationale.

Et pour que soit mis en lumière un monument d'histoire, emblématique de l'histoire de la quarantaine, de l'engagisme et du peuplement de La Réunion. Un lieu de mémoire qui symbolise avec force la rencontre entre des peuples venus de toutes parts et le dialogue interculturel.

Le Lazaret a toutes ses chances. Le Département compte sur tous les Réunionnais et sur tous ceux qui aiment La Réunion.

Votez de préférence depuis votre téléphone portable. Depuis votre PC : un vote par adresse IP.

Du vendredi 12 juillet au mercredi 24 juillet minuit : votez pour le Lazaret de La Grande Chaloupe

- sur le site de France Télévisions : ftvetvous.fr/monumentprefere

- par téléphone au 3245 (0,80 €/min + prix appel)

- en scannant le QR Code

- Un brin d'histoire -

Lieu de quarantaine construit de 1860 à 1865 pour éviter que les maladies pestilentielles, en particulier la peste, le choléra et la variole, transportées par les

navires et leurs passagers, ne déciment la population, le Lazaret de La grande Chaloupe est formé de deux ensembles de bâtiments : le lazaret n° 1 situé près du littoral, sur la commune de La Possession,

et le lazaret n° 2, érigé plus en amont de la ravine, sur la commune de Saint-Denis.

Dès 1860, le Lazaret constitue le principal dispositif de défense sanitaire de La Réunion.

C'est dans ce lazaret que sont accueillis et soignés les centaines de milliers de travailleurs engagés, recrutés après l'abolition de l'esclavage de 1848

pour remplacer la main d’œuvre esclave dans les plantations de canne à sucre.

Des engagés indiens, chinois, africains, malgaches, annamites, comoriens, rodriguais, subissent la quarantaine au Lazaret, en même temps que les voyageurs libres.

Une grande partie des Réunionnais descendent de ces travailleurs engagés et immigrants libres, passés par le Lazaret.

Le Lazaret de La Grande Chaloupe est depuis 2007 un équipement culturel du Département de La Réunion qui propose à destination de tous les publics une offre culturelle riche (expositions, publications, films documentaires, événements culturels, résidences artistiques) sur les thématiques de la quarantaine, de l'engagisme et du métissage végétal.