Musée de Villèle : le Département lance une collecte de dons pour sauvegarder ce bâtiment historique

Le Département de La Réunion et La Fondation du patrimoine se mobilisent pour le projet du musée historique de Villèle - futur musée de l’habitation et de l’esclavage. Sous l’égide de la Fondation, le Département lance ce mercredi 18 septembre 2024 une collecte de dons lors des Journées du Patrimoine au profit de la réhabilitation des bâtiments historiques du musée de Villèle. Elle s’adresse à toutes celles et ceux qui ont à cœur de participer à la sauvegarde d’un patrimoine emblématique de La Réunion : entreprises, associations et personnes privées, domiciliées en France ou à l’étranger (Photo : www.imazpress.com)

Les bâtiments historiques du musée ont figuré sur la liste des 18 sites emblématiques sélectionnés pour l’édition 2024 du Loto du patrimoine. C’est ce 21 septembre que le chèque correspondant sera remis au président du Conseil départemental et que son montant sera dévoilé, en présence de Mme Nadège Bernon de la Fondation du patrimoine et de Frédéric Vézy responsable de l’agence FDJ Île de La Réunion et Mayotte.

La Fondation du patrimoine lance une collecte nationale de dons. Elle s’adresse à toutes celles et ceux qui ont à cœur de participer à la sauvegarde d’un patrimoine emblématique de

La Réunion : entreprises, personnes privées... Le montant du don est libre et défiscalisable et la campagne de collecte durera au moins 3 ans.

Mécène de la Fondation du patrimoine, les mutuelles AXA ont retenu cette année le projet du site de Villèle pour participer à un vote en ligne national et tout public à un projet ultramarin.

Le site lauréat bénéficiera d’un financement spécial de 50.000 euros. Vous avez jusqu’au 3 octobre pour voter.

Le Département se félicite de cette adhésion à son projet, au terme duquel l’ensemble du site de Villèle sera musée.

Sur ce site emblématique, chargé sur le plan mémoriel comme sur le plan symbolique, le musée sera un musée citoyen, un lieu de référence qui portera la voix de La Réunion et plus largement de l’océan Indien dans l’écriture mondiale de l’histoire de l’esclavage.

Le Département compte sur le soutien des Réunionnais pour accompagner la réussite de ce grand musée d’histoire.