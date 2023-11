Nout Kaz A Paris, une nouvelle adresse de produits réunionnais à découvrir à Paris

Le Département de la Réunion a ouvert, ce 26 octobre 2023, une boutique de produits réunionnais en plein Paris. Elle s'adresse aussi bien à la diaspora réunionnaise qu'aux amateurs de produits de l'île et aux curieux. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Département Réunion)

C'est une nouvelle adresse pour découvrir les produits de La Réunion qui a ouvert ses portes à Paris le 26 octobre.

Située au 21 rue du Renard, dans le 4ème arrondissement, au rez-de-chaussée de l'Antenne parisienne du Département, "Nout Kaz A Paris" propose sur 160 m² des produits du terroir de La Réunion ainsi que des expositions d'artistes locaux.

Nout Kaz à Paris est le fruit d'un partenariat entre deux acteurs connus et reconnus sur La Réunion : la SCA Fruits de La Réunion, spécialisée dans l'exportation des fruits, et l'Union des Transformateurs Agroalimentaires de La Réunion (UTAR) regroupant de nombreux artisans qui proposent des confitures, des piments et achards, des rhums arrangés.... La nouvelle société constituée par ces deux opérateurs a été retenue après l'appel à projet lancé par la Collectivité l'an passé. Elle s'adresse pour partie à la diaspora réunionnaise, mais aussi à tous ceux qui aiment déjà ou veulent découvrir les produits qui ont fait la renommée de notre île. On doit y trouver une gamme très étendue de nos productions, avec un accent particulier mis sur les adhérents de la marque départementale "100% La Réunion".

Chef de file de l’agriculture, le Département de La Réunion est très heureux d’accueillir, dans ses locaux, cet acteur reconnu de l’île et de participer ainsi à la promotion et à la valorisation de nos produits.

"C'est une chance pour La Réunion d’accueillir, au cœur de Paris, cette nouvelle boutique, reflet de l'excellence de la terre réunionnaise et de ses acteurs. C’est La Réunion, dans toute sa diversité et dans toute son authenticité qui rayonne dans la capitale. Sans nul doute, cet espace séduira les Réunionnais de l’Hexagone et les touristes de passage à qui il donnera l'envie de découvrir notre destination aux atouts remarquables » déclare Cyrille Melchior, Président du Département.