Saint-Paul : plus de 20.000 personnes attendues sur les plages pour le réveillon

Plus de 20.000 personnes sont attendues le mardi 31 décembre 2024 pour célébrer le passage à la nouvelle année sur les plages de l’Hermitage et de Saint-Gilles. Afin de garantir un réveillon festif et respectueux de l’environnement, la ville de Saint-Paul met en place un dispositif articulé autour de quatre axes principaux : la sécurité, la circulation, la propreté et la préservation de la biodiversité (Photo : Saint-Paul)

À l’occasion du Nouvel an Gadiamb, le maire Emmanuel Séraphin "appelle les fêtards à respecter les espaces protégés et à contribuer à la préservation du littoral, pour une fête responsable et durable".

Il appelle chacun "à faire preuve de responsabilité, notamment concernant la consommation d’alcool et la prévention des comportements à risque (vols, accidents de la route, stationnements anarchiques)".

Des contrôles seront effectués pour garantir le respect des règles et prévenir tout débordement. Selon la mairie, ces mesures visent à offrir "aux 20.000 participants attendus, un Nouvel An Gadiamb festif, sécurisé et respectueux de l’environnement".

- Pétards, feux d'artifice et lanternes interdits sur les plages -

Pétards, feux d’artifice et lanternes sont interdits pour garantir la sécurité des personnes et protéger l’environnement, précise la mairie de Saint-Paul.

Dans un souci de protection du lagon et des zones naturelles, la ville interdit également les barbecues, feux de camp, bivouacs, groupes électrogènes et camping sur le littoral."Écoutez.

Toutefois, les bivouacs seront exceptionnellement tolérés la nuit du 31 décembre, permettant aux visiteurs de prolonger leur soirée sur le littoral.

Les pique-niques du 1er janvier seront également protégés par ces mesures.

Avec plus de 350 agents mobilisés, comprenant la police municipale, les secouristes et la brigade nautique, un dispositif exceptionnel sera déployé pour assurer la tranquillité de tous.

Des axes rouges seront installés pour faciliter l’accès des secours, et un jet ski sera prêt à intervenir en cas de problème sur le plan d’eau.

- Garder les plages propres -

La municipalité renforce son engagement environnemental avec un nouvel arrêté interdisant le jet de mégots sur la voie publique, désormais passible d’une amende de 135 euros.

Pour accompagner cette démarche, 5.000 sacs poubelles (2/500 jaunes et 2.500 noirs) seront distribués aux participants."27.000 mégots ont été ramassés sur ces espaces là", explique le maire de la commune".

Depuis 2009, les déchets générés lors de cet événement ont considérablement diminué, passant de 15 tonnes à 4 tonnes l’année dernière.

Au petit matin, 300 agents de la SPL Tamarun interviendront pour nettoyer les 61 hectares de plages concernées, soutenus par une centaine d’agents municipaux mobilisés. Deux bennes seront également disponibles face au camping du lagon.

- Circulation : une organisation maîtrisée pour le réveillon -

Un plan de circulation spécifique sera instauré le 31 décembre à partir de 12 heures, avec des voies réservées pour les secours.

Un parking temporaire de 600 places sera également aménagé à l’Œil-de-Bœuf pour fluidifier la circulation.

pb/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com