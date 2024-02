Nouveau dispotif régional : le budget participatif lycéen

Le Budget participatif lycéen (BPL) est nouvel élément constitutif de la stratégie régionale en faveur de la démocratie participative. "Permettant aux lycéennes et aux lycéens d’élaborer, de choisir et de mettre en œuvre leurs projets s’inscrivant dans le cadre du développement de leur lycée et d’amélioration de leur cadre de vie" indique la Région."Cette initiative est le premier budget participatif porté par la Région Réunion" indique la Région dans le communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo : Région)

7 étapes constituent la mise en œuvre du BPL :

1- Le dépôt des projets par les lycéens

2- L’instruction et l’étude de faisabilité des projets par les services de la Région Réunion

3- La votation par les lycéens

4- La synthèse des projets lauréats par la Région Réunion

5- La validation par l’instance délibérative de la Région Réunion

6- Présentation des projets lauréats à l’Académie et à la DAAF

7- Le suivi de la réalisation des projets par tous les acteurs

Les dossiers doivent être complets et contenir :



- une description détaillée du projet- un budget prévisionnel- des visuels représentant le projet si nécessaire- un résumé de présentation

(les documents types seront à disposition via la plate-forme numérique )

Koman mi dépose mon dossier ?

Après l’accord du chef d’établissement, les dossiers de candidature complets sont déposés sous format numérique via une plateforme dédiée.

Koman nou sar voté ?

Tous les lycéens & membres de la communauté éducative ont le droit de participer au vote - ils votent pour les projets de leur établissement.En ligne ou dans le lycée, les porteurs de projet pourront décrire leur projet.Après la clôture de la période de vote, les projets seront sélectionnés en fonction du nombre de voix qui ont été attribués à chacun des projets candidats. A l’issue de la phase de vote, sera procédé à la synthèse des projets lauréats – synthèse qui sera publiée sur la plate forme numérique.

Koman le BPL lé financé ?

Une enveloppe maximale de 5.000 € par projet sera attribuée pour les dépenses de fonctionnement uniquement.A ce titre, la commission permanente de la Région en date du 10/11/2023 a engagé une enveloppe de 225.000 euros pour le financement de 45 projets.

Koman les projets BPL lé mis en œuvre ?

A l’issue de la délibération du Conseil Régional attribuant les crédits à chaque projet retenu, les projets seront mis en œuvre par les lycéennes et lycéens et feront l’objet d’un suivi réalisé par toutes les parties prenantes.

Au travers du BPL, la Région Réunion met à disposition des jeunes Réunionnais une partie de son budget pour la réalisation de leurs projets dans une démarche de responsabilité et de citoyenneté.