TCO : ne l'appelez plus Territoire de la côte Ouest mais… Territoire de l'Ouest

Ce jeudi 24 août 2023, le Territoire de la côte Ouest (TCO) de La Réunion a dévoilé sa toute nouvelle marque territoriale. De quoi démarrer la rentrée 2023 sur de nouvelles bases pour l'intercommunalité. Une nouvelle marque, un nouveau logo et un nouveau slogan. C'est pour cela que le TCO ne s'appelle plus à partir d'aujourd'hui Territoire de la Côte Ouest mais Territoire de l'Ouest – Île de La Réunion (Photos : sly/www.imazpress.com)

Le TCO a eu 20 ans l'année passée. Après un bilan de ces années, l'horizon va vers "l'Ouest 2040". Durant des mois, l'intercommunalité de l'Ouest a consulté sa population. C'est alors que s'est dessiné ce nouveau logo. "Une marque pour ce territoire et pour que chacun soit pris en compte", note Emmanuel Séraphin.

Le TCO ce n'est pas seulement la côte, c'est aussi les Hauts, le cœur du territoire ou encore Mafate. "Notre objectif c'est qu'il puisse y avoir un nouveau souffle, une nouvelle, dynamique politique qui s'enclenche pour faire face aux nouveaux défis." "Notre responsabilité c'est d'agir pour la qualité de vie de nos habitants et ce, quel que soit l'endroit où ils habitent", ajoute le président.

C'est pour cela que le TCO ne s'appelle plus à partir d'aujourd'hui Territoire de la Côte Ouest mais Territoire de l'Ouest – Île de La Réunion.

- Les Hauts, les Bas... tout le territoire représenté -

Mais alors, pourquoi rebaptiser la collectivité Territoire de l'Ouest et enlever "Côte" ?

"Le mot côte n'était pas représentatif", note Emmanuel Séraphin. "Il y avait toute une partie du territoire qui n'était pas représentée."

"Nous avons donc fait ce travail et nous devons continuer à rassembler. Le Territoire de l'Ouest c'est prendre en compte tout le monde et être plus proche", ajoute le président du TCO.

Toutefois, juridiquement, l'abréviation TCO reste. Une abréviation validée le 31 décembre 2001 à 18 heures très exactement.

Le Territoire de l'Ouest, un territoire qui rassemble 42% des zones d'activités économiques de La Réunion. Soit environ 315 hectares de zone d'activité. Mais il existe encore 300 hectares non aménagés et "notre défi c'est de construire ce territoire sur l'ensemble des points de compétence que nous avons".

Daniel Pausé, maire de Trois-Bassins, "se réjouit que ce nouveau cap intègre les Hauts de l'Ouest, là où réside notre âme créole".

Pour les représentants des communes de La Possession, Le Port ou encore Saint-Leu, "cette marque reflète l'activité naturelle de notre territoire et l'ambition d'être leader de l'économie réunionnaise".

- Un nouveau logo plus représentatif du territoire -

Pour tourner cette page et en ouvrir une nouvelle, le Territoire de l'Ouest s'affiche également dans un nouveau logo.

Bleu, jaune, rouge, vert… le jaune pour le soleil, le bleu pour l'eau, le rouge pour la terre et les territoires et le vert pour la nature.

De plus pour finaliser le tout et pour la première fois, une enseigne "Territoire de la Côte Ouest" a été inaugurée à l'avant du bâtiment situé au Port.

- Mais aussi un nouveau slogan -

En plus du nouveau logo, la collectivité a fait le choix de changer de slogan. Terminé "cap sur le durable". Place maintenant à… "l"Ouest, c'est la vie".

"L'Ouest c'est pour la vie, pour que l'on puisse vivre. On sait que les gens aiment ce territoire. C'est aussi le soleil et tous ces éléments qui font du Territoire de l'Ouest un territoire attractif", souligne Emmanuel Séraphin.

L'objectif final de tout ce changement, "mettre en cohérence la politique de cette nouvelle mandature à long terme", précise Emmanuel Séraphin.

