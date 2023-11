L'ocean hackathon aura lieu au KUB à Saint-Denis, du 17 au 19 novembre 2023. Le but ? Trouver des solutions innovantes pour les partenaires du hackathon : Globice, Value park et la Cinor. Il est ouvert aux étudiants, salariés, chercheurs d'emploi ou porteurs de projet. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous (Photo d'illustration Globice)