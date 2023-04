Office français de la biodiversité : une visite de terrain pour la préservation des ressources naturelles

Le TCO a organisé le jeudi 30 mars 2023 une rencontre avec l'Office français de la biodiversité (OFB). Les représentants de l'établissement public ont pu visiter la régie communautaire La Créole, le réservoir de Petite France et le chantier de modernisation du réseau d'eaux usées à Saint-Leu. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous (photo TCO).

Ce jeudi 30 mars 2023, le TCO a organisé une rencontre avec les représentants de l'OFB (l'Office Français de la Biodiversité). Au programme, visites de la Régie communautaire La Créole, du réservoir de Petite France et du chantier de modernisation du réseau d'eaux usées à Saint-Leu. Pour Jean Bernard MONIER, vice-président du TCO délégué à l'eau, l'assainissement et la GEMAPI, l'objectif de cette visite de terrain, est de présenter les projets en cours de réalisation subventionnés par l'OFB à travers le contrat de progrès, mais aussi d'évoquer les besoins et les perspectives du territoire. L'utilisation et la préservation des ressources naturelles sont des enjeux importants pour le TCO.