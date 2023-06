Olympiades à Saint-Denis : les séniors donnent tout sur le terrain

Ce jeudi 29 juin 2023, la ville de Saint-Denis organise pour la toute première fois un tournoi sportif entre clubs séniors sous forme d'olympiades. Sont présents, 300 gramounes de 44 clubs différents, prêts à en découdre sur le terrain. Avec, comme objectif à la fin, la coupe… mais avant tout et surtout, de l'amusement (Photos : rb/www.imazpress.com)

Parcours sportifs, tournois… tout est fait pour que les séniors apprécient cette matinée qui leur est dédiée au complexe sportif de Champ-Fleuri.

Des Mini jeux, quiz, blind-test, dégustation à l'aveugle et jeux de mémorisation, leur sont également proposés.

Et ce, pour leur plus grand bonheur… Marie-Denise Rangama, 57 ans et membre du groupe intergénérationnel Les Tournesols aime cette ambiance. "Je retrouve ma jeunesse quand je faisais du handball et j'aime ça." "On s'évade, il y a beaucoup d'échanges et même des chansons lontan" dit-elle.

- Une forme physique importante pour les séniors -

Maintenir les séniors en forme physique et mentale, tels sont les objectifs de la ville. "L'objectif est d'encourager la pratique sportive, favoriser l'entraide et la solidarité entre les membres des différents organismes, tout en proposant une activité adaptée à leurs besoins et à leurs capacités", indique la commune.

"Ces rencontres créent du lien social", indique Sophie Narassiguin, directrice adjointe à la direction sénior de Saint-Denis. "Du lien entre ces groupes de personnes qui n'ont pas l'habitude de se voir et finissent par se découvrir", ajoute-t-elle.

Une action inscrite dans le plan général de la ville, labellisée ville amie des aînés.

