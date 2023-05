Opération Premières Pages : donner le goût de la lecture aux plus petits

L'opération "Premières Pages" a pour but de sensibiliser les familles les plus fragiles à l'importance de la lecture. Initiée par le ministère de la culture, À La Réunion, le dispositif est assurée par le département. Ce mercredi 3 mai 2023, ce sont les enfants nés en 2022 qui en bénéficient. 4500 petits réunionnais.es recevront une édition de l'album "Maman... C'est quoi le monde ?" de Mélanie Costa. (Photos : sly/www.imazpresss.com)

À travers cette opération - dont la première remonte à 2015 à La Réunion -, le conseil départemental a observé "une augmentation du nombre de livres distribués". En 2019 ce sont près de 4000 livres qui ont été offerts aux familles.



"Nous comme heureux de voir qu'année après année, l'engouement pour cette manifestation est croissant, signe de l'intérêt des familles quant à l'importance de cet enjeu pour leurs enfants", poursuit la collectivité qui note aussi par ce programme, une valorisation de l'édition et des acteurs locaux.

L'application de cette opération vise aussi à prévenir l'illétrisme qui est très présent sur l'ile et qui concerne 110 000 Réunionnais.es. Il encourage également la pratique de la lecture chez les plus jeunes et chez les familles vivant dans de petites communes et dans les territoires enclavés, avec un bénéfice à l'éveil de l'enfant.

Enfin les parents se trouvent aidés à la sensibilisation au développement du langage par le biais du livre

"Les bébés ont aussi profité de la richesse de la programmation culturelle organisés dans les centres de la protection maternelle et infantile (PMI) et les bibliothèques", indique le département.