Saint-Denis : le Stade de l'Est rouvrira ses portes en juin

Avec une capacité d’accueil de 17.000 personnes pour les événements sportifs et près de 20.000 personnes en configuration concert, les nouveaux travaux feront du Stade Jean Ivoula, le plus grand stade de l'île. Nouveaux vestiaires, salles de travail, accessibilité revue, nouveaux éclairages, tribunes neuves, le stade n’attend plus que ses visiteurs. Il rouvrira ses portes en juin prochain. (Photo : Ville de Saint-Denis)

"Crée en 1978, le complexe sportif Jean Ivoula méritait de retrouver toutes ses notes de noblesses. Cette opération d’envergure sur le grand et le petit stade s’est déroulé en trois phases : le renforcement de toute la toiture avec l’installation d’une ferme photovoltaïque, plusieurs travaux d’aménagement, d’extension et de réhabilitation et une dernière phase concernant l’emplacement de l’éclairage du grand stade" détaille la commune.

Avec une ouverture prévue pour la fin du mois de mai 2024, ce nouveau stade de l’Est se prépare à accueillir spectacles et compétitions, encore plus sur une année qui s’annonce particulièrement sportive. Il sera officiellement inauguré lors d’un tournoi international de handball en début juin 2024.

