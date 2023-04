La ville du Port informe que la piscine Jean-Lou Javoy sera fermée au public le dimanche 9 avril et ouverte le lundi 10 avril, jour férié, de 10h à 16h45. Les jeux d’eau du littoral nord et du Parc Boisé seront ouverts tout le week-end et le lundi férié de 10h à 18h30. Ces espaces de loisirs seront fermés le mardi 11 avril pour cause de maintenance hebdomadaire. (Photo : ville du Port)