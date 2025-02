Paris : inauguration du "Village Réunion" au salon international de l'agriculture

Ce lundi 24 février 2025 à Paris, a eu lieu l'inauguration du "Village Réunion" au 61ᵉ salon international de l'agriculture (SIA). À cette occasion, le président du Département Cyrille Melchior a tenu à féliciter les efforts fournis par les acteurs du monde agricole en général et aux 36 exposants réunionnais en particulier. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Conseil départemental)

"Malgré toutes les difficultés que vous rencontrez au quotidien; malgré les épisodes cycloniques et la sécheresse de plus en plus rudes liés au changement climatique; malgré l’éloignement et les 10 000 km qui nous séparent de l’Hexagone, vous avez fait preuve de résilience et vous montrez aujourd’hui ce que nous avons de meilleur."

"Le village, inauguré ce jour, est une véritable vitrine de l’excellence réunionnaise" a déclaré Cyrille Melchior qui n’a pas manqué de rappeler les engagements forts du Département pour soutenir l’agriculture réunionnaise. "Nous avons toutes les raisons d’être fiers. Cette fierté est le reflet de notre engagement et de notre résilience".

Serge Hoareau, le vice-président du Département délégué à l’agriculture pour sa part, a salué la mobilisation des partenaires de l’événement. Olivier Fontaine, nouvellement élu à la tête de la chambre verte, a été félicité et encouragé par chaque intervenant, en présence des sénateurs Stéphane Fouassin et Viviane Malet, de l’ancien ministre François Sauvadet, président des Départements de France, ainsi que des élus du Département Camille Clain, Philippe Pothin, Eglantine Victorine et Sidoine Papaya, également maire de Salazie.

Les discours se sont achevés en apothéose avec l’annonce par Cyrille Melchior de la signature d’une convention prévue ce mardi 25 février 2025 entre le parfumeur-créateur Jacques Cavallier-Belletrud représentant la prestigieuse marque Louis Vuitton et Marie-Rose Séverin, présidente de la CAHEB (Coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon).

"La récompense d’un travail acharné pour nos producteurs de géranium et une fierté pour La Réunion" s’est réjoui Cyrille Melchior qui est ensuite allé à la rencontre des exposants qui "à travers chaque produit, apportent et font briller à Paris le soleil de La Réunion".

- Le premier ministre au pavillon de l’Outre-mer -

Le premier ministre François Bayrou s’est rendu au pavillon dédié à l’Outre-mer le lundi 24 février 2025. Une rencontre avec les représentants de chaque territoire s’est déroulée au stand de l’Odeadom (Office de développement de l'agriculture des départements d’outre-mer) présidé par le Réunionnais Joël Sorres. La rencontre a vu la participation du vice-président du Département Serge Hoareau, du nouveau président de la chambre d’agriculture Olivier Fontaine.

Ce dernier n’a pas manqué de sensibiliser le chef du gouvernement et la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Annie Genevard sur l’urgence de la reconnaissance de l'état de calamité agricole pour La Réunion qui a subi plus de sept mois de sécheresse. L'adaptation rapide et la prise en compte de la multiplication des aléas climatiques et de leurs impacts sur les filières de production végétale et animale étaient également abordées avec le premier ministre.