Pauvreté, vie chère, chômage au menu des rencontres des solidarités des outre-mer

Depuis le 15 novembre et jusqu’au 17 novembre, se tiennent les rencontres des solidarités des outre-mer à Saint-Denis. "Faire plus pour ceux qui ont moins", voilà pourquoi le président de l’UNCCAS a voulu faire des Outre-mer une priorité en organisant ces rencontres. Pauvreté, vie chère, isolement, chômage, croissance démographique, vieillissement, accès aux soins... voici les échanges politiques, techniques et pratiques sur l'action sociale en outre-mer. Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse (Photos : Saint-Denis)

Notre territoire est touché par des situations sociales compliquées d’autant plus importantes que sur le sol national. Mais à Saint-Denis, nous considérons que rien de tout cela est une fatalité. C’est pourquoi, la capitale ultramarine accueille avec fierté les rencontres des Solidarités des Outre-mer pour sa deuxième édition.

La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, et vice-présidente de l’UNCCAS, s’était rendue fin septembre à Paris pour préparer cette mobilisation historique qui se déroulera du 15 au 17 novembre.

La diversité culturelle est célébrée avec éclat, reflétant la richesse et la pluralité de l’Outre-Mer français. Plus de 230 participants se réunissent, venant d’horizons variés de Mayotte, de la Martinique, de la Guyane française, de la Guadeloupe, de la Nouvelle-Calédonie, et de la France hexagonale et de la Réunion.

Cette convergence exceptionnelle d’acteurs témoigne de l’engagement et de la volonté de ces territoires éloignés de contribuer collectivement à l’évolution des politiques sociales et dans la mise en lumière de la riche mosaïque de savoir-faire qui caractérisent nos régions ultramarines La Réunion, et plus particulièrement Saint-Denis, sera le théâtre d’échanges politiques, techniques et pratiques. Ces trois jours seront rythmés de tables rondes et d’ateliers, où chacun pourra mettre en avant leurs actions sociales par le biais de leur CCAS. Ces rencontres aboutiront à une feuille de route concrète adaptée à chaque territoire ultramarin. Un manifeste sera ensuite présenté au congrès des Maires.

Au-delà des enjeux politiques, cet évènement va permettre de renforcer la solidarité des territoires ultramarins. Ils pourront faire entendre leur différence et revendiquer leur richesse culturelle et ainsi tendre vers des objectifs communs pour mieux vivre ensemble à l’avenir.

Éricka Bareigts, maire de Saint-Denis : "Ces rencontres sont un véritable enjeu, une réelle considération. Les territoires les plus pauvres, les plus en difficulté, les plus éloignés, que nous sommes sont aussi les territoires les plus résilients et les plus innovants de France. Cette soirée démontre l’engagement sans faille à collaborer dans l’intérêt de nos régions. Ces rencontres marquent le début d’une collaboration fructueuse et durable entre nos régions."