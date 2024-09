Permis de planter à Saint-Denis : végétaliser les rues, c'est permis

Ce jeudi 26 septembre 2024, la ville de Saint-Denis a lancé son "permis de planter". Une initiative de la mairie qui a pour objectif de permettre à chaque citoyen de contribuer au verdissement de sa commune. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Vous avez envie de vous occuper de l'espace devant chez vous, vous passez à la mairie annexe de votre quartier, nous vérifions que le terrain est à nous et on donne les règles", explique Ericka Bareigts. Toutefois, interdiction aux produits toxiques et aux plantes envahissantes.

La mairie a donc "lancé un permis de planter sur ces petits espaces, ce qui va permettre aux habitants de s'occuper de cela".

"Le permis de planter est intéressant car l'on donne l'autorisation aux habitants de planter sur la voie communale", explique Jean-Alexandre Poléya Vélia, élu délégué à la ville plantée et à l'embellissement de la ville.

"On va permettre aux habitants de fleurir et embellir leur quartier."

- Une démarche citoyenne -

"C'est une démarche citoyenne", lance l'édile. "L'idée c'est qu'il y a des espaces qui appartiennent à la commune devant les maisons des gens et ce sont des espaces soit pas entretenus soit entretenus en missouk", dit-il.

"On a voulu par ce permis, revenir et rappeler notre culture. Il n'y aura pas de changement de comportement si on ne rattache pas à des pratiques culturelles", rappelle l'élue de Saint-Denis.

Des permis de planter qui, en plus du quartier du Bas de la Rivière, seront étendus à tous les endroits de la ville.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com