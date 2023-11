Perte d'un proche : la ville de Saint-Benoît accompagne ses habitants pendant et après les obsèques

La ville de Saint-Benoit a créé un service dédié à l’accompagnement des familles confrontées à un décès : le Service d’Accompagnement Funéraire (SAF). L’objectif est d’accompagner les familles endeuillées qui le souhaitent dans leurs démarches pendant et après le décès. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous. (Photo AFP)

En effet, lors de la perte d'un proche, malgré le choc émotionnel et le stress subi, il faut entreprendre un certain nombre de démarches pour assurer l’organisation des obsèques en mémoire du défunt et régulariser sa situation administrative.

Pour soulager les familles, les agents du SAF proposent d’accomplir un certain nombre de démarches comme : réserver le lieu choisi par la famille pour la veillée mortuaire, mettre à disposition la logistique (tables et chaises) si la veillée a lieu au domicile du défunt, prendre contact avec les pompes funèbres, les autorités religieuses et le centre funéraire de leur choix pour organiser les obsèques (disponibilités, horaires, devis…).

Dans le cas où la famille ou les proches du défunt rencontrent des difficultés financières, le SAF peut les aider à constituer les dossiers d’aides aux frais funéraires (fossoyage, sépulture…) auprès des différentes institutions.

Après les obsèques, le SAF propose également aux familles de les aider dans l’accomplissement de leurs formalités administratives : clôture des comptes bancaires, informations aux organismes de protection sociale et familiale, résiliation des abonnements en cours (téléphones, électricité, eau…).

En cas de décès d’un proche, si vous avez besoin d’aide, contactez le SAF de Saint-Benoît au 0262 50 88 00. Astreinte au 0692 76 00 06 (le soir) et 0693 01 01 02 (les week-ends).