Petite-île : pionnière de l'opération un million d'arbres à La Réunion

Afin de célébrer le 89ème anniversaire de la commune de Petite-île, une plantation d'arbres endémiques et indigènes de La Réunion a eu lieu ce lundi 4 mars 2024 au Domaine du Relais. Un projet qui s’inscrit dans le cadre du plan un million d’arbres pour La Réunion (Photo : ville de Petite-île)

La ville de Petite-île réitère une nouvelle fois l’opération de plantation d’espèces endémiques et indigènes sur son territoire, en collaboration avec le Département, dans le cadre du plan un million d’arbres pour La Réunion. Ce projet s’inscrit dans la démarche aménagement urbain et plantes indigènes (DAUPI) en lien avec le partenaire historique, le conservatoire botanique national et CPIE de Mascarin, qui a pour objectif de promouvoir l’utilisation d’espèces indigènes et exotiques non envahissantes dans les aménagements urbains et péri-urbains de La Réunion.

A l’occasion de l’anniversaire de la commune de Petite-île et ce, comme chaque année depuis 2015, la municipalité organise une plantation dans les espaces publics de la ville. Petite-île a été la première commune de l’île à s’inscrire à cette démarche et a renouvelé cette convention le 23 mars 2021, et qui, depuis 2015, a planté plus de 5.000 plants endémiques et indigènes.

La DAUPI vise également à sensibiliser la société civile, le grand public et les décideurs aux grands enjeux de conservation durable de la biodiversité de La Réunion. L'île est qualifiée d’exceptionnelle à bien des égards, et avant tout, au titre de sa remarquable biodiversité végétale, avec un fort taux d’endémisme. Il est l’une des priorités du territoire que de développer des dispositifs afin de limiter l’introduction, l’utilisation et la diffusion d’espèces exotiques envahissantes.

Il apparaît désormais fondamental de préserver cette richesse verte.

Le département de La Réunion s’est fixé l’objectif de planter un million d’arbres en cinq ans. Devant cette ambition, Petite-île a décidé d’apporter sa contribution à l’échelle communale en signant une convention-cadre le 26 août 2021, scellant un engagement partagé entre les deux institutions sur la préservation, la restauration et le développement de l’île permettant à terme la plantation de près de 6.000 arbres sur le territoire communal.

Les axes majeurs du programme :

• Sensibiliser les plus jeunes à la préservation de la biodiversité ;

• Préserver un cadre de vie tranquille et serein à Petite-Île ;

• Aménager les espaces en lieux agréables à vivre ;

• Restaurer la végétation au Domaine du Relais en remplaçant les plantes introduites par des plantes indigènes ;

• Poursuivre les efforts d’aménagement paysager et de gestion écologique du territoire communal ;

• Asseoir le développement touristique et agricole de la commune.