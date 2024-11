Territoire de l'Ouest: le conseil communautaire valide le plan climat 2025-2031

Lors de sa séance du 4 novembre 2024, le Conseil Communautaire du Territoire de l’Ouest a adopté des projets pour un développement durable et résilient, notamment le Plan Climat 2025-2031, l’aménagement de la Pointe Sud-Est de Cambaie et le bilan du Programme Local de l’Habitat. Ces mesures visent à renforcer la cohésion sociale et environnementale du territoire. (Photo : Territoire de l'Ouest)

Le Conseil Communautaire du Territoire de l’Ouest, réuni le 4 novembre, a validé plusieurs mesures clés pour un avenir durable. Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 2025-2031 fixe six grandes orientations pour réduire l’impact environnemental et promouvoir des pratiques durables, telles que le développement des énergies renouvelables et la mobilité décarbonée.



En parallèle, les élus ont approuvé le projet d’aménagement de la Pointe Sud-Est de Cambaie, qui transformera cette zone en un parc technologique autour de l’énergie et de la logistique, renforçant ainsi l’attractivité économique locale. Le Conseil a également validé le bilan 2023 du Programme Local de l’Habitat, avec des actions en faveur de la rénovation énergétique et du logement social. Ces initiatives tendent à démontrer l’engagement du Territoire de l’Ouest à répondre aux enjeux de demain tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.