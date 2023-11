Plan de mobilité de la CINOR : les résultats de l’enquête en ligne

La CINOR publie les résultats d'une enquête effectuée en juin 2023 sur les modalités de déplacement de ses habitants. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les éléments de conclusion

Pour des raisons encore évidentes d’offre de transports et de géographie du territoire, l’usage de la voiture reste dominant, cependant

l’état de la circulation et la difficulté à se déplacer amènent les répondants à proposer des évolutions dont certaines correspondent

aux scénarii du plan de mobilité proposés.

Les attentes

Les transports en commun, bus et tramway, sont bien perçus comme une alternative à la voiture, alternative marquée à leurs yeux par

l’insuffisance de l’offre (quantité, qualité, horaires, lignes, souplesse…).

Le vélo et les déplacements piétons sont aussi ressentis comme une alternative, mais qui dépend d’aménagements et du renforcement

de l’offre de service, et de la distance d’usage du répondant.

Les usages actuels

60% des répondants utilisent une voiture dans leurs usages quotidiens ; observons que 5% d’entre eux s’organisent en co-voiturage.

La part des 40% qui utilisent d’autres modes de transport est plutôt significative. Les modes doux représentent 25% (15% pour les déplacements piétons et 10% pour le vélo), ce qui est déjà important mais qui ne correspond pas toujours à des choix ; ici aussi la nécessité peut faire loi.

Il en est de même pour les transports en commun. Les 9% qui les utilisent au quotidien montrent bien le rôle et la structuration de

l’offre qui favorise ce type de déplacement. Mais pour que cette part progresse, il reste nécessaire de répondre aux attentes des

répondants et nous avons pu mesurer que celles-ci sont nombreuses et multiples. Sans doute parce que les répondants pensent

qu’une grande partie des solutions à venir résident dans les transports collectifs, signe non négligeable d’un changement de

représentations.

Retrouvez l'assemble des résultats sur le site de la CINOR.