Dérèglement climatique : La Réunion lance une COP régionale pour faire face à l'avenir

Alors que ce mardi 5 décembre, EDF a décidé de s'engager dans la transition énergétique, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion avait annoncé le lancement d'une COP (Conférence des parties) régionale. Un lancement organisé ce vendredi 8 décembre 2023 au Moca à Saint-Denis. Une réunion qui regroupe associations, collectivités et l'ensemble des acteurs économiques "pour évoquer la planification écologique". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"La situation est grave et j’en appelle solennellement à la mobilisation générale !" a lancé Huguette Bello lors de son discours, alors que les effets du dérèglement climatique se font de plus en plus voir.

La présidente de Région a rappelé que, "du fait de son caractère insulaire tropical dans la zone du Sud-Ouest de l’océan Indien, La Réunion est un territoire particulièrement exposé aux effets du changement climatique, longtemps annoncés et aujourd’hui avérés".

La Région Réunion "est d’abord engagée dans la réponse au changement climatique au travers du Schéma d’Aménagement Régional (SAR). Évidemment, le SAR n’a pas vocation à se substituer aux plans de prévention des risques. Mais nous pensons qu’il doit viser à répondre aux défis de l’adaptation aux changements climatiques en encadrant un aménagement responsable du territoire".

"Le nouveau SAR révisé comportera donc un chapitre particulier sur la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et réaffirmera qu’il s’agit d’un enjeu majeur du futur projet de territoire pour une île plus soucieuse de son environnement.

Autre point majeur : notre volonté de construire l’autonomie énergétique de La Réunion, qui sera une contribution importante à la lutte contre l’effet de serre" a détaillé Huguette Bello.

Elle a rappelé la volonté de la Région d'atteindre l'autonomie énergétique en 2050, qui passerait pas "un grand plan solaire, la reprise des initiatives sur les énergies marines, l'éolien et notamment l'éolien offshore couplé à l'hydrogène qui représente un enjeu décisif pour le transport collectif propre, et enfin avec la relance des études sur la géothermie".

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a souligné qu'il "pourrait y avoir trois degrés supplémentaires d'ici 2050" selon Météo France si aucune action n'est faite. "2050 c'est demain, trois degrés de plus c'est insupportable, on aura six mois sur douze où il fera plus de 30 degrès. Ca pourrait nous mené à un effrondrement total" a-t-elle alerté. Regardez :

"Nous allons faire le tour de La Réunion pour trouver des solutions" a assuré Ericka Bareigts. "L'intérêt des COP est de trouver des solutions réunionnaises pour le climat réunionnais" a-t-elle souligné. Regardez :

