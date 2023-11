Ce week-end s’est déroulé le désormais incontournable salon des seniors puisqu’il a accueilli plus de 17 000 visiteurs. Vous avez donc été nombreux a arpenté les différents stands disséminés dans le Jardin de l’État à la découverte des ateliers bien-être et sportif ou encore pour découvrir les différents dispositifs et activités que la Ville propose aux seniors dionysiens. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous. (Photo Saint-Denis)