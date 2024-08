Plus de 500 enfants accueillis dans les centres de loisirs du Port

Après trois semaines d’activités dans les accueils collectifs sans hébergement (ALSH) du Port, plus connu sous le nom de centre de loisirs, 559 enfants ont présenté un spectacle de clôture au Kabardock, ce mardi 6 août 2024, en présence de Catherine Gossard, élue à la petite enfance. En cette année olympique, les 14 centres de loisirs, implantés dans 7 groupes scolaires portois, ont proposé des activités sous le thème des JO. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

Parmi les temps forts : des spectacles au Théâtre sous les arbres, les actions culturelles dans le cadre de Groove dann Port, la visite du festival Jazz dann Port ou encore une journée de rassemblement Jeux Olympiques au stade Lambrakis.

Pour rappel, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF en 2014, la Ville et le CCAS du Port mènent une politique volontariste de prévention et d’éducation globale envers les jeunes Portois. Elle se traduit par des activités socio-éducatives sportives et culturelles qui s’adressent aux enfants dès leur plus jeune âge (de 3 à 12 ans) avec pour objectifs de favoriser le vivre ensemble dans des actes citoyens, de favoriser la prise de responsabilité, de permettre un épanouissement et une découverte de notre identité réunionnaise.

Dans une volonté d’inclusion, les enfants atteints de trouble de santé ou de handicaps ont aussi leur place au sein des ALSH.

Pour répondre à la question de santé inscrite dans le Contrat Local de Santé, des ateliers nutritionnels sont également proposés aux enfants par la diététicienne de la restauration collective et par les animateurs sous forme de jeux pédagogiques.