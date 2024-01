Belal : point de situation sur la commune du Tampon

Ce mardi 16 janvier 2024, le Tampon fait un point sur la situation de la ville au niveau de la voirie, de l'électricité ainsi que de l'eau. (photo : sly/www.imazpress.com)

- Plan ORSEC -

Dès l'annonce de la Préfecture du passage en alerte orange, le Plan ORSEC aété enclenché sur la Commune du Tampon, mobilisant 150 agents entre le poste de commandement et les 13 centres d’hébergement, qui œuvrent pour un retour à la normale le plus rapidement possible.

Le maire "a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’ouverture de 13 centres d'hébergement répartis sur tout le territoire de la commune, qui fonctionnent depuis le déclenchement de l’alerte orange".

Un numéro vert gratuit et disponible 24/24 a été mis à la disposition de la population : 0800.100.974

- Point de situation au 16/01, 11h30 -

- Au niveau de la voirie : de nombreuses branches, arbres, fils électriques ettéléphoniques sont tombés : La priorité est de dégager les routes, l’opération est en cours par les services de la commune.

- Pas d’inondation, pas de radiers submergés et pas de route fortement endommagée

- Des dégradations sur les installations comme la scène et le grand chapiteau de Miel Vert

- Électricité : plusieurs câbles en travers des voies principales. La commune a essayé de joindre en vain EDF et n’a pas eu de réponse pour l’instant.

- Pour l’eau : un Plan Citerne a été mis en place avec l’accompagnement de la Gendarmerie dans les zones à forte densité de population.

En raison du passage du cyclone Belal sur notre île, des perturbations sont à prévoir sur le réseau de la SUDEAU au Tampon.

- A la levée de l'alerte rouge, 52 citernes d'ean non potable seront progressivement installées par la Commune du Tampon avec l’aide du SDIS et des entreprises privées mobilisées par la Commune.

D'une capacité de 5000L chacune, ces citernes seront déposées aux abords de l'hôtel de ville du Tampon, des mairies annexes et des écoles primaires de chaque quartier.

- La commune a sollicité l’aide du Département, du SDIS et de la commune de Saint-Pierre pour approvisionner en eau les citernes de la commune du Tampon, par des camions. La commune "remercie l’accompagnement et la solidarité du maire de Saint-Pierre".

Dernier point :

- Les centres d’hébergement ont accueilli 72 personnes dont des enfants et des bébés

- Pas de victime à ce jour sur le territoire, et la commune s’en réjouit "car la vie n’a pas de prix".