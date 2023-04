Portes ouvertes sur la mer : un regard sur le patrimoine réunionnais

Ce dimanche 30 avril 2023, la première édition de Portes ouvertes sur la mer se tiendra à l'Étang Salé les Bains de 9h à 17h sur la placette du Bassin Pirogue. Un évènement pédagogique et festif organisé par l'Association Pêche et Loisir. 28 acteurs de la mer à La Réunion animeront des stands, expositions et ateliers.

Faire découvrir l'univers de la mer, c'est l'objectif de cette première édition rythmée par de nombreuses animations. En mettant en avant le patrimoine et l'identité de l'île, Jacky Ajorque, président de l'Association Pêche Loisir (APL), a souhaité "répondre à l'attachement au territoire et aux besoins de mer et de littoral des réunionnais".

Avec cette journée, l'association "prend un nouveau souffle" et désire contribuer à la redynamisation de l'Étang Salé à travers un regard sur la mer. "Cette porte ouverte s'inscrit aussi dans un cadre environnemental par une sensibilisation à la protection du rivage et du lagon. À l'Étang Salé nous faisons partit des 40 kilomètres de réserve avec des zones protégées" explique le président de l'association.

Globice, le groupe local d'observation et d'identification des cétacés et Kelonia, le centre de soins des tortues marines participeront à l'évènement avec des stands sur la protection des rivages et de l'océan.

- Une rencontre avec "les gens de la mer" -

"Les participants vont également pouvoir découvrir les différentes techniques de pêche auprès des pêcheurs professionnels, s’initier aux pratiques nautiques comme la plongée, le surf ou encore la naviguer en pirogue traditionnelle mais aussi se savoir en sécurité avec les dispositifs de sauvetage en mer comme avec le dispositif vigie requin" développe Jacky Ajorque.

Sur place, une dizaine de chiens sauveteurs feront également des démonstration de secours en mer auprès des secours.

"Si l'on connait mal la réserve marine, cette journée est l'occasion de la découvrir. Beaucoup de réponses seront apportées aux grands publics par les acteurs de la mer. Il est important que la population en sache plus" affirme le représentant de l'APL.

Le travail des élèves du lycée de la mer au Port sera lui aussi mis en avant. " Cet établissement forme aux métiers de la mer et a même des ateliers de réparation capable de réparer des bateaux. Il est encore trop peu connu" poursuit-il.

- Un voyage dans le temps -

"Une porte ouverte sur la mer c’est aussi un voyage dans le temps et dans le passé, avec les histoires des anciens de l’Etang Salé et l’origine du Bassin Pirogue. À l'occasion, d'anciens pécheurs seront là pour témoigner et raconter la pêche lontan" révèle Jacky Ajorque.

Une exposition, des photos et du matériel de l'époque pourront aussi être explorés sur la placette du bassin pirogue.

"Ces animations retraceront l'histoire des anciens salins, des parcs à huitres et du bassin pirogue qui à l'époque était sans ponton et accueillait des bateau à rames. Tout était manuel et il y avait une ambiance particulière. Les femmes attendaient sur le sable leurs maris qui rentraient de la pêche et les aidaient. C'est merveilleux de pouvoir raconter ça aujourd'hui" exprime le président.

À 16h, un moment "in memorium" rendra un hommage aux pêcheurs disparus accompagné de cornemuse et d'un groupe de danse et de chant breton.

Une brocante de la mer est également prévue tout la journée.

Enfin la porte ouverte sur la mer représente aussi un regard sur l’avenir pour l'association. "L’avenir, large porte ouverte sur un horizon aussi vaste que la mer, comme écrivait la romancière Michelle Le Normand" conclut l'organisateur de l'évènement.

Pour la brocante, les réservations sont obligatoire par mail : apl.brocante@gmail.com

Ci-dessous le programme complet de la journée :

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com