L’office de Tourisme de l’Ouest lance la premiere carte du tourisme rural

L’office de Tourisme de l’Ouest lance la première carte sur l’agritourisme à La Réunion. La carte vous propose de découvrir tous les lieux dans l'Ouest de l'ile : gites ruraux, chambres et tables d’hôtes, fermes pédagogiques et fermes équestres, visites d’exploitation et ventes de produits. "Véritable guide, la carte est disponible dans les bureaux d’information touristique à Saintt-Leu, Saint-Gilles et le Port", indique la commune du Port (Photo www.imazpress.com)

La carte est consultable ici