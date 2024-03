Prix Thérèse Baillif : une récompense pour les citoyennes qui se battent contre l'inégalité

Ce vendredi 8 mars 2024 à l'occasion de la journée des droits des femmes, le Département de La Réunion met en place pour la première fois la remise du prix Thérèse Baillif. Une récompense destiné un prix destiné à mettre en lumière l’engagement citoyen des femmes exemplaires dans la lutte contre toutes les formes d’inégalités et d’agressions (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Ça fait déjà 20 ans que le Département a mis en place le prix Célimène Gaudiaux qui récompense les femmes artistes peintres, sculptrices ou photographes et cette année on a voulu ajouter un catégorie", explique Cyrille Melchior le président du Département. Pour la première fois cette année, le prix Thérèse Baillif a été décerné dans l'objectif de mettre en avant l'engagement citoyen des femmes qui se battent contre les inégalités et les violences faites à leur encontre.

"La Réunion compte beaucoup de femmes formidables avec un niveau d'engagement tel qu'elles sont nombreuses à pouvoir prétendre à ce prix", assure le président du Département. Il ajoute : "symboliquement le prix sera attribué à une personne au nom de toutes les femmes méritantes". Regardez

"Et la gagnante de cette première édition est… docteure Anne Christelle Richauvet !", annonce le président du Département. Très émue de recevoir ce prix et entourée de sa famille ainsi que ses amis, quelques larmes lui échappent quand elle pense à sa motivation.

"J'ai perdu ma sœur de lait il y a déjà 20 ans de ça, son conjoint l'ayant assassiné sur le parking de l'école de commerce de Saint-Denis", se rappelle la docteure encore très affectée par ce souvenir. Alors en troisième année de médecine à l'époque : "j'ai dû rationnaliser ce drame pour m'en remettre", avoue Anne Christelle Richauvet.

"Pendant mes études j'ai dédié mon mémoire ainsi que ma thèse de doctorat aux violences intrafamiliales", souligne la docteure de la Rivière Saint-Louis. Aujourd'hui, cette mère de deux enfants continue son combat aux côtés de l'association… et en tant que docteure accomplie. "Je veux que dans mon cabinet médicale les femmes se sentent accompagnées et libres de demander de l'aide", partage-t-elle. Regardez

"Mon objectif premier est de savoir comment faire pour que les gens soient heureux et pas de me dire qu'un jour j'aurais un prix à mon nom", assure Thérèse Baillif militante des luttes en faveur des droits des femmes. Pour elle, faire en sorte de retirer la violence dans un territoire où on prône le vivre ensemble est le principal.

"Il y a des femmes à La Réunion extrêmement capables qui continue ce travail de lutte sur le terrain", se réjouit la militante. Regardez

cn/www.imazpress.com