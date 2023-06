Projet de territoire 2023-2030 : une première rencontre publique à Saint-Philippe

Ce mercredi 7 juin 2023, la Casud a lancé son projet "Territoire 2023-2030" avec une première rencontre publique à Saint-Philippe. Parmi les sujets évoqués lors de cette réunion de proximité, la protection de la biodiversité, l'autonomie énergétique, l'attractivité économique ou encore la transition écologique. Trois autres rencontres sont encore prévues dans les communes membres de la collectivité. Nous publions le communiqué de la Casud ci-dessous (Photo: la Casud)

Ce mercredi 7 juin 2023, s'est tenue, à Saint-Philippe, la première des quatre rencontres publiques (une par commune membre) du projet de Territoire 2023 - 2030 de la CASUD.

A travers cette rencontre, animée par Olivier Rivière, maire et conseiller communautaire en charge du projet de territoire, la CASUD s'inscrit dans une démarche de proximité avec les populations et les territoires, et spécialement celles des petites communes.

Les habitants de Saint-Philippe ont pu prendre part aux discussions ; et ont donc enrichi les 4 grandes orientations stratégiques du projet de territoire de la CASUD :

- la protection de la biodiversité et autonomie énergétique

- attractivité économique et formation aux métiers de demain

- valorisation des paysages, agriculture durable et alimentation saine

- transition écologique et promotion de l'économie sociale et solidaire

La prochaine rencontre publique aura lieu le samedi 10 juin de 8 h 30 à 11 h 30 à la salle du 12ème km au Tampon.