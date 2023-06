Projet de territoire 2023 - 2030 de la Casud : rencontrep à Saint-Joseph

Le samedi 17 juin 2023, s'est tenue, sur le site de la régie des travaux de la Casud à Saint-Joseph, la dernière des quatre rencontres publiques du projet de territoire 2023 - 2030. Nous relayons leur communiqué (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Cette rencontre publique ouverte par Olivier Rivière, maire et conseiller communautaire en charge du projet de territoire et en présence notamment de Jeannot Lebon (vice-président de la Casud) et des élus de Saint-Joseph et conseillers communautaires, Clairette Fabienne Benard, Axel Vienne et David Lebin, a permis aux administrés de faire part de leurs propositions pour enrichir les quatre grandes orientations stratégiques du projet de territoire de la Casud, à savoir :

- Protection de notre biodiversité et autonomie énergétique

- Valorisation des paysages, agriculture durable et alimentation saine

- Attractivité économique et formation aux métiers de demain

- Transition écologique et promotion de l'économie sociale et solidaire.

Ces réunions ont débuté le 7 juin à Saint-Philippe (puis Le Tampon et l'Entre-Deux) et s'inscrivent dans une démarche de proximité de la Casud avec les populations et les territoires, et spécialement celles des petites communes.

Les propositions et autres avis recueillis lors de ces différentes rencontres de territoire seront synthétisées et mises en ligne sur le site internet de la Casud dans les prochains jours.

