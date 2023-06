Protection des espèces marines: la jeunesse saint-pauloise propose des solutions

Après un an de travail sur la marine à La Réunion, les élèves de CM1/CM2 de l’école Carosse sont venus proposer leurs solutions afin de préserver les espaces marins ce jeudi 22 juin 2023. L’objectif : obtenir des actions concrètes de la commune afin de protéger la faune et la flore des littoraux. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Paul)

Tout au long de l’année, ils ont mené plusieurs actions de communication et de sensibilisation à destination des touristes, comme la rédaction de fiches explicatives des poissons vivants dans les eaux de l’océan Indien. Ils ont également écrit la chanson : “Not aire marine” retraçant la beauté et la richesse de la mer et l’importance de préserver les lagons de notre île.

Une action soutenue par l’élue déléguée aux Affaires Scolaires, Nila Radakichenin, venue ce jeudi 22 juin 2023 accueillir et écouter les propositions des enfants à la Mairie de Saint-Paul.