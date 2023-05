Rallye vélo au Port : "je pédale pour ma santé"

Ce samedi 6 mai 2023, a lieu sur la commune du Port un rallye vélo. Un parcours qui a lieu pour inciter les Réunionnais à "pédaler pour leur santé". Le départ a été donné à heures au Complexe sportif municipal (Photos : sly/www.imazpress.com)

Faire du vélo et en général du sport est très bon pour la santé. Une activité physique qui permet également d'éviter le surpoids et de se prémunir face à des pathologies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore l'arthrose.

"On a organisé ce rallye pour sensibiliser le public aux bienfaits de l'activité physique et le vélo sur la santé", explique Mackaël Cascade de l'OMS du Port. "On voulait, au niveau de l'OMS, convaincre les personnes qu'une activité physique et régulière peut permettre d'être en bonne forme physique et morale".

Pour que ce rallye soit fait de façon ludique, la ville du Port a mis en place dix stations. "Les personnes ont un plan de la ville et un questionnaire. À chaque station, ils vont trouver des informations sur une maladie comme le cancer, l'AVC ou encore l'asthme", explique Mickaël Cascade.

Le vélo, une activité sportive accessible au plus grand nombre, notamment pour ceux n'ayant pas les moyens de s'inscrire dans une association sportive.

- Mai à vélo -

Cette manifestation s'inscrit également dans l’opération nationale "Mai à vélo" qui a pour objectif d’encourager la pratique du vélo, de découvrir ou redécouvrir tous les avantages des bienfaits de cette activité physique.

Ensemble, parcourons le plus de kilomètres à vélo avec l’application Geovelo ! A l’occasion de l’événement national Mai à Vélo, le SMTR propose aux réunionnais de se mettre en selle pour redécouvrir cette mobilité douce. Du 1er au 31 mai, sur l’application Geovelo, participez au challenge Mai à Vélo et tentez de remporter de nombreux lots.

Impulsé par le ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports, ce challenge du collectif Mai à Vélo a pour but d’inciter les usagers à utiliser ce mode de transport durant le mois de mai et tendre vers un changement des habitudes de déplacement. C’est un moyen de se challenger et également de défendre les couleurs de son territoire car chaque communauté est elle-même en compétition avec les autres.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com