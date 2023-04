Rant dann ron Maloya ek Saint-Paul

La ville de Saint-Paul organise le samedi 13 mai 2023 à Saint-Gilles-Les-Bains, un événement mettant à l’honneur la culture du maloya ! Terre attractive et dynamique, la ville de Saint-Paul propose un événement autour de la culture réunionnaise, au cœur de la station balnéaire de Saint-Gilles. Cette première édition du Ron Maloya est organisée avec l’association Unis vers Cité Péi sur l’Esplanade des Roches Noires de 14h à 22h. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

L’objectif de cet événement est de mettre la culture réunionnaise en avant pendant un après-midi avec les habitants du bassin de vie de Saint-Gilles-Les-Bains.



Pour rappel, durant toute la durée des travaux les commerces de la station balnéaire sont ouverts et restent accessibles en voiture. Dans la zone où s’effectue les travaux pour le remplacement des ponts des ravines Saint-Gilles et Carosse, les commerces, la discothèque et les restaurants sont ouverts et le parking privé reste accessible aux véhicules.