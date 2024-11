Réaction du président du Conseil départemental face au drame aux Avirons

C'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j'ai appris le terrible drame survenu ce 26 novembre aux Avirons où des corps sans vie, dont ceux de deux jeunes enfants de 4 et 7 ans ont été découverts dans une résidence. Cette tragédie insoutenable nous bouleverse et nous interpelle, à quelques jours seulement de la commémoration de la journée internationale des droits de l'enfant décrétée par les Nations unies. (Photo www.imazpress.com)

Au nom des élus du Département et en mon nom personnel, j'adresse mes plus sincères condoléances à la famille des victimes, à leurs proches ainsi qu'à tous ceux et celles qui sont touchés, de près ou de loin par cette épreuve.

En ces heures sombres, j'appelle chacune et chacun à faire preuve de solidarité et de compassion. J'exhorte les acteurs locaux, les services et les associations qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'enfance et de la lutte contre les violences intrafamiliales, à ne pas baisser les bras et à continuer à tout faire, pour éviter que de tels drames ne se reproduisent plus à La Réunion.

Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental de La Réunion