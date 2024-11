Récifs en fête 2024 : une célébration pour sensibiliser et agir

Le rendez-vous annuel dédié à la préservation des récifs coralliens revient en 2024 avec une édition riche en découvertes et en engagements. Organisé par le Groupement d’Intérêt Public de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion et la mairie de Saint-Paul, cet événement mettra en lumière l’importance cruciale des récifs coralliens pour la biodiversité marine et les communautés humaines. (Photo : Réserve naturelle marine de La Réunion)

Les récifs coralliens, souvent qualifiés de poumons des océans, jouent un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes marins et la protection des côtes. Pourtant, ils sont aujourd’hui menacés par le changement climatique, la pollution et la surexploitation.

Face à ces défis, Récifs en Fête 2024 entend mobiliser citoyens, scientifiques et décideurs à travers une série d’événements qui allient sensibilisation, science et actions concrètes. Au programme de cette nouvelle édition : conférences avec des experts en biologie marine, ateliers interactifs pour petits et grands, expositions artistiques inspirées des récifs, ainsi qu’une grande opération de nettoyage des plages et des zones marines.

L’objectif est double : faire découvrir au public la richesse de ces écosystèmes tout en incitant la population à adopter des gestes responsables pour leur préservation. Cet événement se tiendra le 23 novembre 2024 de 9h30 à 17h, sur le haut de plage de l’Hermitage près de Go.

Il est ouvert à tous, passionnés de nature ou simples curieux, et promet une expérience riche. Les organisateurs demandent à ce qu'ensemble, "agissons pour sauver nos récifs coralliens et garantir leur survie pour les générations futures".