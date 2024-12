La Région s'engage pour les entreprises réunionnaise et lance le dispositif F.A.I.R.E

Ce mardi 3 décembre, a eu lieu - dans le cadre du lancement du Fonds d’aide à l’investissement régional pour les entreprises (#F.A.I.R.E) financé par l’Union Européenne - la signature de la convention du dispositif en présence de la Banque Française commerciale Océan Indien, de la Caisse d’Épargne CEPAC, de la BRED Banque populaire et d’autre part, le Fonds Européen d’investissement. Dès janvier 2025, 74 agences bancaires proposeront un nouvel instrument financier pour faciliter l'accès aux prêts des TPE/PME (Photos : sly/www.imazpress.com)

Les petites et moyennes entreprises réunionnaises, touchées par l’éloignement géographique, l’inflation et des conditions d’accès au financement complexes, trouveront dans #FAIRE Réunion une solution adaptée à leurs besoins.

Dès janvier 2025, les petites et moyennes entreprises réunionnaises pourront accéder au crédit bancaire à des taux privilégiés pour financer leurs projets. Ce dispositif d’adossement des ressources offert par F.A.I.R.E permet d’abaisser le risque pour les banques et donc de réduire fortement les taux et garanties demandées aux entreprises.

- Trois banques retenues pour le dispositif F.A.I.R.E -

À l’issue d’un appel à manifestation d’Intérêt, trois banques ont été retenues pour gérer et mettre en œuvre auprès des entreprises réunionnaises l’instrument de prêt :

• La Banque Française Commerciale Océan Indien (Groupe Société Générale) ;

• La Caisse d’Épargne Provence Alpes Cotes d’Azur (CEPAC – Groupe BPCE) ;

• La Banque Régionale d’Escompte et de Dépôts (BRED – Groupe BPCE).

La signature de la convention du 3 décembre 2024 entre les trois banques retenues marque ainsi le lancement opérationnel de F.A.I.R.E.

- 44,8 millions d’euros injectés grâce au fonds F.A.I.R.E -

La Région Réunion a choisi de confier au Fonds européen d’investissement (F.E.I), filiale de la Banque européenne d’investissement (B.E.I.), le mandat de gestion du fonds F.A.I.R.E. Ce nouveau fonds, au carrefour de l’initiative publique et du secteur privé, vient compléter la palette de soutiens existants, en déployant un instrument alternatif au financement par le mode de la subvention des TPE/PME.

À travers le fonds F.A.I.R.E, 44,8 millions d’euros de fonds FEDER seront injectés dans l’économie réunionnaise pour soutenir le développement des TPE/PME réunionnaises.

L’objectif : 100 millions d’euros de retombées pour le territoire à l’horizon 2028.

Par ailleurs, 30 % du financement sera consacré à la transition écologique et/ou environnementale, et/ou au verdissement de l’économie pour contribue au développement durable de l’économie locale.



Le fonds F.A.I.R.E s’inscrit pleinement dans les ambitions de La Nouvelle Économie, le programme de développement économique à 2030, défini et mis en œuvre par la Région Réunion. La Nouvelle Économie et le Programme opérationnel Européen ont ainsi permis le déploiement de 58 dispositifs d’aide en faveur des entreprises. Avec 1,409 milliard d’euros de Fonds européens, le programme FEDER FSE+ de La Réunion pour la période 2021-2027 représente la dotation la plus importante de France et dont la Région Réunion est l’autorité de gestion.

Dans un contexte d’inflation et de difficultés économiques, cette action ambitieuse et coordonnée entre la Région Réunion et l’Europe, marque l’engagement massif auprès des entreprises réunionnaises pour renforcer leur croissance durable, leur compétitivité et la création d’emploi à La Réunion.

- Des actions spécifiques pour soutenir la création et le développement des petites entreprises -

Plus grosse part du issu économique local, les TPE subissent de plein fouet les effets de l’inflation. Mieux répondre aux besoins spécifiques des TPE réunionnaises est au cœur des enjeux de la Nouvelle Économie qui élargit considérablement le panel d’aides qui leur est dédié.

Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 14 dispositifs, ouverts à un très grand nombre de secteurs d’activités, qui ont été déployés pour couvrir un rayon très large d’objectifs. Qu’il s’agisse d’une micro-entreprise, d’un garagiste, ou encore d’une boulangerie, en passant par le petit commerce ou la restauration, la Région Réunion a mis en place un système pour aider la quasi-totalité des petites entreprises de La Réunion, dans le développement de leur projet ou dans le cadre de la création d’une activité.

Le fonds F.A.I.R.E vient donc compléter les outils à disposition des TPE en facilitant considérablement leur accès aux prêts et en répondant à leurs besoins en financement.

Plus que jamais, la Région Réunion et l’Union européenne sont aux côtés des petites entreprises.

"En lançant aujourd’hui notre instrument de prêt 2ème génération, nous venons répondre à un besoin exprimé par les entreprises locales elles-mêmes. Désormais, nous sommes en mesure de proposer un ou qui permttera de baisser le coût du crédit alloué aux acteurs économiques locaux, ce qui est un élément tout à fait considérable dans le contexte actuel.

Avec le fonds F.A.I.R.E Réunion, ce ne sont pas moins de 14 disposifs d’aides mis en place par la Région Réunion tant sous forme de prêts que sous forme de subventions pour accompagner la croissance de nos petites entreprises", a déclaré Hugutte Bello.

Pour plus d’informations : lanouvelleeconomie.re