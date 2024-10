Les vainqueurs du Grand Raid 2024 reçus à la Région Réunion

Ce mardi 29 octobre 2024, les sportifs réunionnai.s.e.s vainqueurs des courses du Grand Raid 2024, ont été conviés à la Région Réunion. L'occasion pour les sportifs d'échanger leurs impressions, émotions et sympathies avec d'autres coureurs lors d'une réception. Une manière de mettre les sportifs péi en lèr (Photo : sly/www.imazpress.com)

Parmi les 7.000 coureurs présents lors du Grand Raid 2024, 4.000 Réunionnais.e.s ont pris le départ de cette course. Pour féliciter ces grandes personnalités et sportifs vainqueurs de la course, la Région Réunion a réuni ces derniers à l'hôtel de Région.

"On a voulu à travers cette petite réception, montrer ce qu'était le Grand Raid avec l'évolution que cet événement a connu. Nous avons donc réuni un panel de Réunionnais.e.s qui ont connu le Grand Raid d'une certaine manière avec le goût de l'effort, du partage et de l'entraide", explique Patricia Profil, conseillère régionale chargée du sport.

Elle ajoute : "Le Grand Raid c'est aussi une manière de connaître notre île. Car cet événement sportif est une vitrine de notre âme comme j'aime à l'appeler, de montrer notre sport et compétitivité".

- La reine Marcelle Puy -

Autrefois la reine de la diagonale des fous, Marcelle Puy avait assuré quitter la compétition pour de bon. À une petite nuance près : "j'ai dit arrêter la diagonale des fous, mais pas les autres courses autour", rectifie la première femme à être arrivée à la course Métis Trail.

"C'était un plaisir de revoir les anciens coureurs. C'est vrai qu'on a tendance à les oublier alors que ce sont des gens qui ont fait l'histoire du Grand Raid comme Jean-Philippe Marie-Louise qui a déjà gagné quatre victoires. Et on parle tout le temps des autres coureurs et je trouve ça dommage qu'on l'oublie", confie la coureuse.

- Déjà cinq Grand Raid consécutifs -

"Ça fait déjà 10 ans que je cours, mais Patrick Maffre ou Jean-Philippe Marie-Louise, ce sont des personnes qui m'ont inspiré auparavant et là les voir sur la même table ça me fait plaisir", avoue Judicaël Sautron, premier réunionnais à franchir la ligne d'arrivée de la diagonale des fous.

Il renchérit : "ce sont des générations différentes mais ça reste quand même un gros pan de l'histoire du Grand Raid. Et quand je vois d'aussi grands noms à côté d'un petit gars comme moi, ça me fait vraiment plaisir".

Si Judicaël Sautron n'avait qu'un seul conseil à donner : "que ce soit moi ou les autres coureurs, il faut bosser et persévérer pour y arriver". Mais il apprend également à écouter son corps et ne participera pas à la diagonale des fous avant 2026.

