Région Réunion : 52ème assemblée générale de la conférence des régions périphériques maritimes

La Région Réunion, représentée par Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional en charge de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la transition énergétique, a participé à la 52ème assemblée générale de la conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) à Gozo, sur l’île de Malte les 2 et 4 octobre 2024. Nous publions le post ci-dessous (Photo: Région Réunion)

Alors que l’union européenne renouvelle ses institutions, principalement le parlement et la commission européenne, la période qui s’ouvre est marquée par la définition d’une nouvelle feuille de route pour l’Europe. Ainsi, se prépare l’ensemble des réformes des politiques européennes ainsi que de son budget post-2027.

Ce budget est confronté à l’une des négociations les plus complexes de l’histoire européenne en raison de désaccords persistants entre les pays partisans de réductions et ceux qui plaident pour son renforcement. Comme le souligne Enrico Letta, ancien premier ministre italien, "l’Europe ne parvient pas à trouver les solutions au sein des politiques existantes, donc l’objectif est de faire plus et mieux".

C’est dans ce contexte que la commissaire à la politique de cohésion et aux réformes Elisa Ferreira plaide pour la reconduction de la politique européenne d’investissement de long terme pour l’ensemble des régions européennes en raison "de ses impacts très positifs par un soutien significatif au développement et à la modernisation des territoires partout en Europe, et par la création des emplois".

Pilier de la construction européenne, elle rappelle "l’importante contribution de cette politique au bien-être de tous les citoyens européens".Or, cette politique est clairement menacée aujourd’hui en raison d’une concurrence avec les nouvelles priorités de l’UE (l’élargissement de l’Europe, la défense, la compétitivité...), de faibles taux d’absorption des programmes européens 2021-2027 ou de l’utilisation accrue de cette politique comme outil de financement unique des immenses besoins territoriaux.

Le parlement européen, représenté par Younous Omarjee, vice-Président responsable pour les régions européennes, les îles et les régions ultrapériphériques, renforce considérablement son action en défense du fait régional. Rappelant le rôle fondamental des régions "qui sont au cœur de la mise en œuvre de la politique de cohésion" , Younous Omarjee défend le renforcement de cette politique par la préservation de l’approche régionale, car "sans les régions, le risque d’affaiblissement de la démocratie en Europe est majeur dans un contexte de tensions extrêmes".

A l’heure où le parlement européen entre dans une séquence d’auditions des futurs commissaires européens, sa conviction est celle de l’unité des régions pour peser davantage en défense de leurs intérêts.

Un autre temps fort de l’événement a été la plénière de la commission des îles. Cette session a mis en lumière les enjeux d'égalité des chances, tout en améliorant le développement durable des communautés insulaires. L’insularité, combinée au relief contraint et à une très forte exposition aux catastrophes naturelles, place La Réunion dans une position particulière, à la fois de fragilité et de potentiel.

"Cela exige de l’agilité de notre part et donc des solutions adaptées à nos réalités", rappelle Jean-Pierre Chabriat. Ainsi, "face aux nouveaux défis en lien avec le verdissement de la mobilité et des déplacements des usagers, nous avons encore de nombreux obstacles à surmonter.

Nous devons donc accélérer notre transition vers un modèle 100 % d’énergie renouvelable produite sur le territoire". L’objectif poursuivi est donc "de garantir aux réunionnais un accès équitable aux ressources, tout en préservant nos territoires face aux défis environnementaux et climatiques".

La commission des îles a par ailleurs adopté une position commune sur le tourisme durable, reconnaissant l’importance majeure de ce secteur pour les économies insulaires tout en soulignant la nécessité de préserver l’environnement ainsi que les identités locales.

La conférence des régions périphériques maritimes a élu son nouveau président, Filip Reinhag, représentant la région suédoise insulaire de Gotland. La CRPM rassemble plus de 150 régions représentant 200 millions de citoyens. L’association agit auprès des institutions européennes pour défendre leurs réalités sur les sujets d’intérêt commun, tels que l’économie bleue, les connectivités, la politique de cohésion, les énergies renouvelables et le climat.

Assurant actuellement la présidence de la conférence des présidents des RUP, la Région Réunion réaffirme ainsi son engagement et une présence renforcée dans les réseaux européens ainsi que son ambition de contribuer activement aux politiques de développement durable des régions ultrapériphériques.