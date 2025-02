Kélonia est bien plus qu'un simple observatoire. Entre expositions interactives et bassins où évoluent les tortues marines, aujourd'hui, ce centre d'étude et de sensibilisation situé à Saint-Leu, joue un rôle clé dans la protection et la réhabilitation des espèces protégées. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)