Le vendredi 11 octobre 2024, la collectivité a mis à disposition la villa de la Région à Saint-Denis pour le vernissage de l'exposition collective "Maska" des artistes Kid Kréol & Boogie, Hasawa, Jean-Marc Lacaze et Chloé Robert. Cette exposition a servi à raviver la tradition et la culture du carnaval de la Réunion en collaborant avec des artistes réunionnais et réunionnaises, historiens et historiennes et associations. Nous publions le post ci-dessous.(Photo: Région Réunion)