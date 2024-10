Un premier gala pour l'association femmes entrepreneurs et leaders de La Réunion

Le vendredi 4 octobre 2024, Evelyne Corbière a été présente au premier gala de l'association femmes entrepreneures et leaders de la Réunion organisé par la FELR (Femme entrepreneures et leaders de La Réunion). Cet évènement a été mis en place afin de "célébrer l'audace et la détermination des femmes entrepreneures de l'île, mais aussi de montrer les valeurs de solidarité et d'innovation que la Région s'efforce de promouvoir " explique le post de la Région Réunion que nous publions ci-dessous. (Photo: Région Réunion)