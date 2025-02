Région Réunion : faites des économies sur votre facture d'électricité

Pour une Réunion plus durable, plus solidaire et plus soucieuse de l'environnement, la Région met en place le Service local d'intervention pour la maitrise de l'énergie (SLIME) avec EDF Réunion et Énergies Réunion. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Le Service local d’intervention pour la maîtrise de l'énergie (SLIME) est là pour aider ceux qui ont dû mal à maîtriser leur consommation d'énergie. Ce service est accessible sous conditions d'égibilité.

Un dispositif 100 % gratuit pour les familles identifiées ainsi qu'un diagnostic personnalisé est mis en place. La région promet un coup de pouce pour le confort et le budget des consommateurs.

Prendre rendez-vous au 0262 257 257, un expert se chargera de réaliser un diagnostic énergétique. Il émettra des conseils personnalisés et adaptés en fonction de la situation. De plus, des équipements économes (ampoules LED, kits économiseurs d'eau...) seront fournis gratuitement.