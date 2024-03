Région Réunion : Huguette Bello à Saint-Paul sur le tournage de la série "En Boucle"

Ce lundi 11 mars 2024, la présidente de Région, Huguette Bello, s’est rendue à Saint-Paul sur le tournage de la série "En Boucle", co-écrite par Carole Lepinay, Frédéric Journet et Sébastien Folin, et réalisée par la jeune Manon Amacouty. Ce projet de Tiktak Production et La Belle Télé pour France Télévisions est soutenu et financé par la Région Réunion. Nous publions ci-dessous le post de la Région Réunion.

Grâce à l’action volontariste de la Région, la Réunion s'affirme comme une vraie terre de cinéma ! Tout l’écosystème du cinéma est aujourd’hui bien présent sur notre territoire, de son enseignement à sa création en passant par sa production et son exploitation.