Le jeudi 3 octobre 2024 à Sainte-Clotilde, la Région Réunion a pu montrer son engagement dans le développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle avec l'inauguration des nouveaux locaux du centre de formation de la chambre des métiers et de l’artisanat. La Région Réunion et FEDER ont financé chacun 15 millions d'euros, faisant ainsi un total de 30 millions d'euros pour ce projet. Nous publions le post ci-dessous (Photo: Région Réunion)